America, înfometată de cybersecurity O serie de incalcari majore ale securitații digitale din ultimul an servesc ca un apel de trezire pentru Corporate America despre necesitatea de a investi in securitatea cibernetica. Vineri a adus inca un memento al riscului atacurilor cibernetice, cand Microsoft a declarat ca hackerii din spatele Solar Winds(2020) au lansat un nou atac asupra a peste 150 […] The post America, infometata de cybersecurity first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O serie de incalcari majore ale securitații digitale din ultimul an au fost un duș rece pentru companii, care au realizat nevoia de a investi in securitatea cibernetica, scrie CNN. Vineri, Microsoft a anunțat ca hackerii din spatele acțiunii Solar Winds din 2020 au lansat un nou atac asupra…

- Microsoft a anunțat, in sfarșit, schimbarea pe care o așteptau majoritatea utilizatorilor Android. Microsoft a anunțat, in sfarșit, o noua funcție valabila și pentru utilizatorii Android care folosesc serviciile Office. Compania a adaugat funcția de dark mode și pe aplicația Office destinata celor…

- Bill Gates și Melinda Gates au anunțat pe 3 mai 2021 ca divorțeaza, dupa un mariaj de 27 de ani. La scurt timp dupa anunțul divorțului, fosta soție a cofondatorului Microsoft a plecat in vacanța, alaturi de cei trei copii – Phoebe (18 ani), Rory (21 de ani) și Jennifer (25 de ani). Pentru a se proteja…

- Fundatia Bill si Melinda Gates, una dintre cele mai puternice si influente in domeniul sanatatii publice mondiale, a cheltuit peste 50 de miliarde de dolari (42 de miliarde de euro) in acest domeniu in ultimii 20 de ani. Cuplul anunta intr-o cerere comuna de divort ca a ajuns la un acord asupra imparairii…

- Bill Gates cauta investitori care sa ajute companiile sa reduca din impactul climatic asupra mediului. Prin urmare, Breakthrough Energy, o companie condusa de fondatorul Microsoft, s-a aliat cu CDP, o organizație non-profit, pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, a scris Bloomberg, citat de alephnews.ro.

- Discord, serviciul de comunicare focusat pe gaming, ar putea fi achizitionat, in curind, de Microsoft, pentru 10 miliarde de dolari. Phil Spencer, seful diviziei Xbox, ar negocia din partea Microsoft cumpararea Discord, conform surselor anonime citate de Bloomberg. Gigantul american ar fi dispus sa…

- Parlamentul Norvegiei a devenit tinta unui atac din partea hackerilor, care s-au infiltrat si au extras date, au anuntat miercuri oficiali norvegieni, la numai sase luni dupa un atac precedent facut public, informeaza Reuters. Atacul intreprins de hackeri necunoscuti a avut legatura cu o "vulnerabilitate"…

- Serviciile de streaming de jocuri se afla intr-o expansiune certa, insa au in continuare o limitare clara: transferul de date. Deoarece conexiunile la internet in multe parți ale lumii nu sunt suficient de puternice, serviciile de streaming pentru jocuri sunt limitate de multe ori la rezoluții mai scazute,…