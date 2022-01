America începe anul cât se poate de prost. Mii de zboruri anulate Transportul aerian a fost perturbat puternic in SUA din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si a coronavirusului, relateaza AFP. Au fost anulate 2.725 de zboruri, mai mult de jumatate din cele 4.618 anulate sambata la nivel mondial. De asemenea, 6.072 de zboruri interne au inregistrat intarzieri. Totalul la nivel mondial a fost de 11.136 de zboruri cu intarzieri. Cea mai afectata companie americana a fost SkyWest, care a trebuit sa anuleze 23 la suta din planul sau de zboruri. Pe aeroportul din Chicago, au fost anulate din cauza vremii aproximativ jumatate din zboruri. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

