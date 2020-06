Stiri pe aceeasi tema

- Afro-americanul George Floyd - devenit simbol al victimelor rasismului si violentelor politienesti in SUA - este inhumat marti in Houston, statul american Texas, transmite AFP, potrivit Agerpres.Sicriul acestui afro-american de 46 de ani, ucis de un politist alb in urma cu 15 zile la Minneapolis…

- Orașul texan Huston se pregatește pentru funeraliile lui George Floyd, la o zi dupa ce polițistul acuzat pentru moartea barbatului de culoare a aparut pentru prima oara în fața unui judecator, noteaza AFP. Funeraliile vor avea loc dupa ce, luni, mii de persoane au adus un ultim omagiu…

- George Floyd, un barbat afro-american de 46 de ani, a murit pe 25 mai, in custodia poliției din Minneapolis, dupa ce un ofițer a stat cu genunchiul pe gatul lui timp de 8 minute și 46 de secunde.La doua saptamani de la moartea sa, care a generat proteste violente in SUA, dar și in multe alte țari, George…

- Protestele anti-rasism au continuat și marti seara in Statele Unite, unde abordarea Donald Trump starnește noi reacții. Președintele american este hotarat sa restabileasca ordinea apeland la armata. De altfel, Pentagonul a deplasat aproximativ 1.600 de soldati ai armatei americane in regiunea Washington,…

- Cateva zeci de mii de persoane au manifestat la Houston, in Texas, in semn de omagiu fata de George Floyd si au cerut dreptate dupa moartea acestui barbat de culoare la 25 mai, cu fata la pamant, asfixiat cu genunchiul de catre un politist alb din Minneapolis in timpul unei arestari, relateaza AFP.”George…

- Protestele anti-rasism au continuat marti în Statele Unite, unde abordarea martiala a presedintelui Donald Trump, hotarât sa restabileasca ordinea apelând la armata daca va fi necesar, face noi valuri, informeaza AFP, citata de Agerpres. La opt zile de la moartea lui George Floyd,…

- Inmormantarea lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai in Minneapolis, ca urmare a modului in care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, va avea loc pe 9 iunie la Houston, orasul de origine al victimei si unde familia sa locuieste in continuare, conform anuntului facut…

- Floyd Mayweather a luat legatura cu familia lui Geoge Floyd, a declarat Leonard Ellerbe, CEO al Mayweather Promotions. Fostul pugilist va suporta costurile pentru inmormantarea lui George Floyd, care va a vea loc pe 9 iunie, in Houston, precum si alte cheltuieli. Derek Chauvin, politistul…