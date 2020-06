Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de americani au protestat sambata in mai multe orașe ale SUA, inclusiv la Washington DC, in fața Casei Albe, in ciuda restricțiilor de circulație și a efectivelor impresionante de polițiști și militari din Garda Naționala scoase pe strazi, noteaza CNN. Seria de manifestații declanșate de…

- Mii de americani au continuat manifestatiile impotriva rasismului si a brutalitatii politistilor la Washington, Philadelphia si New York sambata, in timp ce in Carolina de Nord a fost organizata o a doua slujba de pomenire a afro-americanului George Floyd, a carui ucidere a starnit valuri de proteste…

- Twitter a decis sa elimine mesajul video de campanie in care președintele Donald Trump aducea un tribut lui George Floyd, invocand plangeri privind drepturile de autor, noteaza Reuters. Pe de alta parte, Trump a distribuit pe Twitter o scrisoare in care protestatarii din apropierea Casei Albe sunt numiți…

- La o saptamana dupa ce George Floyd a fost omorat dupa intervenția brutala a unui polițist, mii de americani au protestat violent, in New York, Los Angeles, Minneapolis, Washington și alte orașe, iar totul a degenerat. Zeci de oameni au fost arestați, magazinele au fost distruse, iar Donald Trump a…

- Reteaua sociala Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump ca face apologia violentei, transmite Reuters. '... Acesti BANDITI dezonoreaza memoria lui George Floyd si nu voi permite sa se intample asta. Tocmai am discutat cu guvernatorul Tim Walz si i-am spus ca…

- Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump de ”glorificarea violentei” si i-a marcat unul dintre mesajele pe care le-a postat pe Twitter despre revoltele urbane de la Minneapolis in urma uciderii lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, despre care afirma ca incalca…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza AFP, dpa si Reuters, citate de Agerpres.Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au…