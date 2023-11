Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a ediției din aceasta seara, cea cu numarul 19 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 15 noiembrie 2023, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sarbatorit 11 ani de casnicie. Cei doi au primit scrisori de la copiii lor și le-au citit. Emoționați peste masura, au…

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au izbucnit in lacrimi pe Drumul Soarelui, dupa ce au citit scrisorile de la fiica și fiul lor. Concurenții au fost emoționați peste masura de gestul micuților.

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- Ediția 13 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui a venit cu o victorie pentru Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi au caștigat prima imunitate din competiție. Iata ce mesaj a transmis concurenta pe rețelele sociale, la scurt timp de la difuzarea reality show-ului.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, cea cu numarul 6 din data de 28 octombrie 2023, concurenții au trecut prin mai multe stari. Ada Galeș a izbucnit in lacrimi in timp ce a facut confesiuni dureroase despre cea care i-a dat viața. Concurenta nu și-a putut stapani…

- Ediția din aceasta seara, 28 octombrie 2023, a emisiunii America Express - Drumul Soarelui a adus multe momente tensionate și agitate in show. In aceasta seara, Giulia Anghelescu a izbucnit in lacrimi. Iata ce a pațit concurenta!

- Ediția de seara trecuta a venit cu mari emoții pentru concurenții de la Chefi la cuțite, asta dupa ce au fost anunțați cei trei finaliști. Deși și-a dorit sa ajunga pana la finalul competiției, Alex Mihoc nu a ocupat un loc in finala.

- Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au facut dezvaluiri uluitoare in episodul 5 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui. Cei doi au povestit despre experiența vieții lor.