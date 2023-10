Stiri pe aceeasi tema

- Sanziana Negru și Laura Giurcanu au fost greu incercate in timpul unei probe. In timp ce mergeau catre biserica, lumanarea ținuta de influencerița se stingea incontinuu și a povestit cum auzea doar cuvintele mamei sale.

- In ediția 8 a emisiunii America Express sezonul 6, concurenții au continuat sa alerge in cursa pentru imunitate. La un moment dat, George Tanase a facut un gest neașteptat fața de Laura Giurcanu și Sanziana Negru.

- Aris Eram și Laura Giurcanu au avut o conversație neașteptata in ediția difuzata ieri, la „America Express”, și-au spus ca se iubesc. Dupa finalul filmarilor, ei au aparut impreuna sarutandu-se. Competiția devine din ce in ce mai dificila pentru concurenții de la „America Express”, sezonul 6. In ediția…

- Zilele trecute, fiul Andreei Esca și Laura Giurcan au luat masa in oraș. Aris a scos-o in oraș, la o intalnire in doi, pe adversara sa de la America Express. Cei doi au ieșit la masa, imbracați lejer, și cu zambetul pe buze. La un moment dat, ei s-au sarut pasional in mașina. Laura a reactionat dupa…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Intr-o „incaierare" de proporții la mina de carbune, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au obținut un avantaj covarșitor, intrand intr-o poziție de putere care le-a permis sa controleze desfașurarea evenimentelor. Aceasta schimbare…

- Prima noapte in care au fost nevoiți sa iși gaseasca singuri cazare nu a fost deloc ușoara pentru concurenții de la America Express. Sanziana Negru și Laura Giurcanu au fost primite in casa unei femei, la indemnul unuia dintre fii.

- Laura Giurcanu, fosta concurenta de la Survivor Romania, și Sanziana Negru au acceptat provocarea de a forma o echipa la America Express sezonul 6 și de a pleca pe Drumul Soarelui (Mexic, Guatemala și Columbia), experiența pe care nu o vor putea uita prea curand.Filmarile deja s-au incheiat, cele 9…

- Laura Giurcanu, fosta concurenta de la Survivor Romania, și Sanziana Negru au acceptat provocarea de a forma o echipa la America Express 2024 și de a pleca pe Drumul Soarelui (Mexic, Guatemala și Columbia), experiența pe care nu o vor putea uita prea curand.Filmarile deja s-au incheiat, cele 9 echipe…