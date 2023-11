Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Rusu și George Tanase au fost eliminați de pe Drumul Soarelui in ediția 19 din America Express, sezonul 6. Concurenții au ajuns la Irina Fodor pe ultimul loc, iar totemul din cufar a fost roșu.

- Trei echipe s-au intrecut la un joc de amuleta inedit, in prima zi din cel de-al patrulea stage de la America Express sezonul 6. La final, Irina Fodor a anunțat cine a caștigat Jokerul și prima amuleta din aceasta etapa. Romica Țociu a clacat și a anunțat ca renunța.

- In ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6, cele opt echipe ramase in competiție s-au intalnit cu Irina Fodor in Ecuador. Concurenții au primit o veste neașteptata, dar și indicații despre prima lor sarcina, inainte de-a pleca in cursa.

- Rand pe rand, concurenții au ajuns la punctul de intalnire cu Irina Fodor, dupa o cursa plina de adrenalina. Cu toate acestea, ea a dezvaluit ca alte detalii se vor lua in considerare pentru ultima imunitate din Columbia la America Express, sezonul 6 ediția 14 din 7 noiembrie 2023.

- Confruntarea de la amuleta a fost una spectaculoasa care s-a defașurat atat pe uscat, cat și pe apa. Dupa o serie de rasturnari de situație, Irina Fodor a anunțat ce echipa a caștigat ultimul joc de amuleta din Columbia, la America Express, sezonul 6 ediția 14 din 7 noiembrie 2023.

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Trei echipe s-au calificat cu succes la jocul de amuleta, dar surpriza a venit de la Irina Fodor, care a facut un anunț cu totul neașteptat.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Irina Fodor lanseaza prima proba in America Express! Drumul Aurului provoaca deja echipele sa se deschida misiunii fascinante din America Latina. Cu ce avantaj au pornit Alexia și Aris Eram in cursa: „Poate ne ajuta cumva”.…