- Catalin Țociu, fiul lui Romica Țociu, și Giulia au izbucnit in lacrimi in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului de pe 28 octombrie 2023. Cei doi au facut marturisiri emoționante in fața camerelor de filmat.

- Au ieșit scantei intre Romica Țociu și fiul sau, Catalin, in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui. Actorul a „explodat” și a inceput sa țipe la baiatul lui, iar camerele de filmat au surprins tot momentul.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa de la Irina Fodor in etapa 2 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, dupa ce au fost salvați de la eliminare de soarele verde in ediția trecuta.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas sa fie eliminați de la America Expres, in editia de aseara, de la Antena 1. Cei doi au ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii.Trei echipe s-au intrecut la cursa pentru ultima șansa…

- Probele de la America Express devin tot mei grele pentru concurenți. Edward Sanda a renunțat la una dintre misiuni și i-a cerut soției sale sa il inlocuiasca. Deși a incercat sa gaseasca o soluție și sa-l incurajeze, concurentul a ramas de neclintit, iar Cleopatra Stratan l-a inlocuit.

- Cleopatra Stratan a fost nevoita sa iși inlocuiasca soțul la una dintre misiunile primite in cursa pentru ultima șansa, in ediția 5 a emisiunii America Express sezonul 6, din 25 octombrie 2023.

- Dupa o zi plina de probe extrem de solicitante, concurenții au mers sa iși caute cazare. Tensiunea competiției și-a spus cuvantul, iar unii dintre ei au picat prada emoțiilor, la America Express, sezonul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023.

- Noul sezon „America Express” incepe in toamna la Antena 1, anunța a1.ro. In aceeași perioada, pe același post, și show-ul culinar „Chefi la cuțite”, revine cu un nou sezon. „America Express”, sezon nou in toamna la Antena 1Noul sezon „America Express”, „Drumul Soarelui” se vede din toamna la Antena…