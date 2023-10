Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…

- Irina Fodor a anunțat echipa caștigatoare a imunitații in al doilea stage al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, din data de 30 octombrie 2023. Prezentatoarea TV a spus ulterior in ce ordine au ajuns echipele la ea.

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa de la Irina Fodor in etapa 2 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, dupa ce au fost salvați de la eliminare de soarele verde in ediția trecuta.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Trei echipe s-au calificat cu succes la jocul de amuleta, dar surpriza a venit de la Irina Fodor, care a facut un anunț cu totul neașteptat.

- Cele trei echipe care au intrat la jocul pentru amuleta au avut parte de o proba inedita care le-a pus la incercare toate abilitațile. Insa numai una a castigat amuleta și a intrat in posesia unui Jocker care ofera un avantaj uriaș, la America Express sezonul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Irina Fodor lanseaza prima proba in America Express! Drumul Aurului provoaca deja echipele sa se deschida misiunii fascinante din America Latina. Cu ce avantaj au pornit Alexia și Aris Eram in cursa: „Poate ne ajuta cumva”.…

- Irina Fodor e prezentatoarea „America Express”, sezonul șase, care incepe pe 21 octombrie la Antena 1. Intr-un interviu pentru Libertatea, vedeta a dezvaluit prin ce a trecut la filmari, cum s-au descurcat concurenții pe parcursul competiției, dar a și recunoscut ca i-a fost greu sa stea departe de…