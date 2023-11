Stiri pe aceeasi tema

- Trei echipe s-au intrecut la un joc de amuleta inedit, in prima zi din cel de-al patrulea stage de la America Express sezonul 6. La final, Irina Fodor a anunțat cine a caștigat Jokerul și prima amuleta din aceasta etapa. Romica Țociu a clacat și a anunțat ca renunța.

- In ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6, cele opt echipe ramase in competiție s-au intalnit cu Irina Fodor in Ecuador. Concurenții au primit o veste neașteptata, dar și indicații despre prima lor sarcina, inainte de-a pleca in cursa.

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- Echiepele care nu s-au calificat la jocul de amuleta au inceput sa iși caute cazare, dar nu se așteptau la ce a urmat. Ce au gasit Laura Giurcanu și Sanziana Negru in casa barbatului care le-a gazduit la America Express, sezonul 6 ediția 13 din 6 noiembrie 2023.

- In ediția 13 de la America Express, sezonul 6 din 6 noiembrie 2023, echipele au fost supuse unui ultim test pentru caștiga imunitatea mare din ultima etapa din Columbia. Numai una, insa, a reușit sa obțina primul bilet spre Ecuador, dupa o rasturnare dramatica de clasament.

- Au ieșit scantei intre Romica Țociu și fiul sau, Catalin, in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui. Actorul a „explodat” și a inceput sa țipe la baiatul lui, iar camerele de filmat au surprins tot momentul.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Intr-o „incaierare" de proporții la mina de carbune, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au obținut un avantaj covarșitor, intrand intr-o poziție de putere care le-a permis sa controleze desfașurarea evenimentelor. Aceasta schimbare…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…