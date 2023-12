Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca au fost salvați de Zeul Soare, Romica și Catalin Țociu au primit un „handicap”, complet neașteptat. Cum au reacționat cand au aflat ca Anamaria Prodan ii insoțește in cursa la America Express, sezonul 6 ediția 29 din 3 decembrie 2023.

- Surpriza la America Express! Anamaria Prodan ii insoțește pe Romica și Catalin Țociu in ediția din aceasta seara, cea cu numarul șapte de pe Drumul Soarelui. Impresara va fi „handicapul” lor, dupa ce cei doi concurenți au fost salvați de la eliminare de soarele verde. Iata cateva imagini cu vedeta in…

- In aceasta seara, de la ora 21:00, pe Antena 1, incepe etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, la America Express, cu o surpriza de proporții: Anamaria Prodan intra in competiție alaturi de Romica și Catalin Țociu, in rolul „handicapului” primit de ei dupa ce au fost salvați de soarele verde.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. Romica Țociu și fiul sau, Catalin Țociu s-au luptat in jungla amazoniana cu noroiul și umezeala. De ce au fost intorși din drum.

- America Express, sezonul 6. In editia de sambata, 18 noiembrie 2023, Iulia Albu, faimoasa pentru dragostea sa pentru pasarile de curte – in special gaini – a ajuns la o ferma de cocoși de lupta. Concurenta i-a surprins pe colegii sai aflati pe Drumul Soarelui, la America Express, sezonul 6, ediția 20.…

- America Express, sezonul 6. In editia de duminica, 5 noiembrie 2023, Iulia Albu a dezvaluit care este meseria de baza a iubitului sau, Mike. Acesta a fost nevoit sa iși puna in aplicare cunoștințele pentru a ajunge in siguranța la destinație, pe Drumul Soarelui, in editia cu numarul 12 a emisiunii.…

- America Express, sezonul 6. Editia de sambata, 4 noiembrie 2023, da startul ultimei etape din Columbia la America Express. Emoțiile cresc, la fel și ambiția fiecarei echipe de a caștiga imunitatea care, de data aceasta, va aduce cu sine și biletele pentru Ecuador, urmatoarea țara de pe Drumul Soarelui.…

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.