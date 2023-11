Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6, cele opt echipe ramase in competiție s-au intalnit cu Irina Fodor in Ecuador. Concurenții au primit o veste neașteptata, dar și indicații despre prima lor sarcina, inainte de-a pleca in cursa.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Ce echipe intra in cursa pentru ultima șansa. Votul s-a dat cu carțile pe fața, insa o alegere complet neprevazuta a destabilizat totul.

- In ediția 13 de la America Express, sezonul 6 din 6 noiembrie 2023, echipele au fost supuse unui ultim test pentru caștiga imunitatea mare din ultima etapa din Columbia. Numai una, insa, a reușit sa obțina primul bilet spre Ecuador, dupa o rasturnare dramatica de clasament.

- Preiunea cursei la finalul careia se acorda prima imunitate din ultima etapa din Columbia și-a spus cuvantul. Mai multe echipe au avut de suferit la autostop la America Express, sezonul 6 ediția 12 din 5 noiembrie 2023.

- America Express, sezonul 6. Editia de sambata, 4 noiembrie 2023, da startul ultimei etape din Columbia la America Express. Emoțiile cresc, la fel și ambiția fiecarei echipe de a caștiga imunitatea care, de data aceasta, va aduce cu sine și biletele pentru Ecuador, urmatoarea țara de pe Drumul Soarelui.…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Sezonul 6 al emisiunii "America Express - Drumul Soarelui" aduce o noua provocare plina de suspans. Cu fiecare episod, aventurierii de pe Drumul Aurului trebuie sa depașeasca obstacole și sa invețe lucruri noi pentru a avansa…

- Concurenții s-au strans la primul careu cu Irina Fodor și au primit o noua misiune, la America Express, sezoul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023. Ce au avut de facut deși erau extrem de pe o vreme deloc favorabila.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…