Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de miercuri seara America Express, in cadrul careia s-a disputat cursa pentru ultima șansa, i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gura și obținut din nou locul de lider de piața, fiind urmarita de 1,5 milioane de persoane. Show-ul a fost prima opțiune a celor de acasa, care au așteptat nerabdatori…

- Ediție nupțiala de excepție a reality show-ului America Express, aseara, la Antena 1, de la ora 20:30: cele 6 perechi de vedete, formate dupa schimbarea echipelor, au trecut printr-o solicitanta ceremonie a nunții de o zi, care totodata le-a adus o porție

- Ediție nupțiala de excepție a reality show-ului America Express, aseara, la Antena 1, de la ora 20:30: cele 6 perechi de vedete, formate dupa schimbarea echipelor, au trecut printr-o solicitanta ceremonie a nunții de o zi, care totodata le-a adus o porție generoasa de distracție pe Drumul aurului.

- Schimbari spectaculoase, aseara, la America Express: in prima etapa din Columbia, concurenții și-au schimbat coechipierii, formand noi perechi, intr-o ediție savuroasa a reality show-ului care a dominat concurența in topul audiențelor.

- Cursa pentru ultima șansa incordata in ediția de aseara America Express, care a fost lider de audiența! Echipele care s-au aliniat la start au fost Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- Dupa o intrecere amețitoare in labirintul unui targ tradițional din Guatemala, cursa pentru imunitate a fost caștigata de Andreea Balan și Andreea Antonescu, in ediția de aseara America Express care a dominat topul audiențelor pe segmentele de public come

- Dupa o intrecere amețitoare in labirintul unui targ tradițional din Guatemala, cursa pentru imunitate a fost caștigata de Andreea Balan și Andreea Antonescu, in ediția de aseara America Express care a dominat topul audiențelor pe segmentele de public comercial și urban.

- Ediția de aseara America Express – Drumul Aurului a fost lider de piața pe segmentul de public comercial din mediul urban cu varste cuprinse intre 21 și 54 de ani. Astfel, show-ul a condus topul audiențelor cu o medie de 7.6 puncte de rating și 25.7% cota de piața.