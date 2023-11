Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, America Express – Drumul Soarelui și-a desemnat caștigatorii primei imunitații din etapa a treia: Giulia și Vlad Huidu au folosit Joker-ul care le-a permis sa scada 30 de minute din timpul de sosire la Irina Fodor, fiind astfel propulsați in fruntea clasamentului.

- Sonia Simionov și Iuliana Pepene la America Express au caștigat prima imunitate din etapa a doua a competiției, intr-o ediție care s-a impus ca lider de audiența pe toate segmentele de public.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, cea cu numarul 6 din data de 28 octombrie 2023, trei echipe se vor lupta pentru o amuleta puternica și un Joker, puse in joc de Irina Fodor. Vremea nu a ținut absolut deloc cu echipele, pentru ca au fost nevoiți sa duca la bun…

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate. In seara aceasta urmeaza momente incord

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate.

- Concurenții de la America Express - Drumul Soarelui trec prin probe extrem de grele pentru a duce la bun sfarșit misiunile și a ajunge primii la Irina Fodor. Laura Giurcanu și Sanziana Negru au caștigat prima imunitate a sezonului.Prima imunitate a celui de-al șaselea sezon America Express a fost caștigata…

- Ieri seara, in cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, s-a desfașurat primul joc pentru amuleta și Joker, caștigat de echipa formata din Alexia și Aris Eram. In aceasta seara, cursa continua cu provocari din ce in ce in mai dificile pentru concurenți:…

- Premiera celui de-al șaselea sezon America Express s-a impus ca lider de audiența pe toate segmentele de public. Cele noua echipe care s-au aliniat la startul intrecerii de pe Drumul Soarelui au avut parte de cea mai lunga cursa cu bagajele, in cautarea rucsacurilor America Express.