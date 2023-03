Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-ai distrat și au dat startul carnavalului din Barranquilla, concurenții au avut de trecut pe sub bara de limbo, astfel incat sa fie stabilita ordinea in care vor pleca. Ulterior, Irina Fodor i-a anunțat ca doar un membru din fiecare echipa va face proba finala.

- Dupa o febrila cautare a totemurilor de aur, cursa a purtat echipele la Marea Caraibilor, in ediția America Express de ieri seara, care a fost lider de audiența. Fiecare ”dorado” gasit sau obținut la misiuni de catre echipe va cantari mult la careul ediției din aceasta seara, cand se face bilanțul comorilor…

- In aceasta seara, Puya și Melinda au caștigat imunitatea și au reușit sa se salveze de la cursa pentru ultima șansa. Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au ajuns primii, iar nu au caștigat imunitatea, ci doar o noapte de cazare.

- In ediția 19 din America Express, de pe 14 februarie 2023, o alta echipa s-a salvat de la cursa pentru ultima șansa dupa ce Bie Adam și mama ei au caștigat prima imunitate din Guatemala. De data aceasta, vedetele s-au „luptat” pentru imunitatea mica din noua țara in care au ajuns.

- In episodul din aceasta seara de la America Express - Drumul Aurului, echipele ramase in competiție care se lupta pentru premiul cel mare au primit o proba destul de dificila, asta deoarece trebuiau sa urce in varful piramidelor, iar traseul a fost unul extrem de dificil. Catalin Scarlatescu a fost…

- Concurenții le-au putut ajuta pe echipele care pleaca in cursa pentru ultima șansa oferindu-le obiecte personale care le vor ajuta foarte mult la probele ce urmeaza. Gesturile unor colegi i-au impresionat profund, in timp ce altele i-au dezamagit.

- Jean Gavril și Andreea Balan și-au adresat replici acide, dupa ce Irina Fodor a anunțat echipele care merg in cursa pentru ultima șansa de la America Express - Drumul Aurului, de pe 18 ianuarie 2023.

- Dupa experiența de la Asia Express – Drumul Imparaților, Irina Fodor continua aventura alaturi de echipa celui mai așteptat reality show din Romania, pașind pe Drumul Aurului, la America Express. Maine seara, dupa ora 20:00, Irina va da la Antena 1 startul in cursa nebuna prin trei țari, rostind cuvintele…