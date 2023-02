Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 19 din America Express - Drumul Aurului, din data de 14 februarie 2023, competiția de pe Drumul Aurului devine din ce in ce mai grea pentru concurenți, iar in aceasta ediție, Catalin Bordea și Nelu Cortea au marcat o noua victorie.

- In ediția a 16-a din America Express - Drumul Aurului, trei echipe s-au luptat pentru a obține biletele catre Guatemala. Cursa pentru ultima șansa a fost una picanta și plina de provocari care le-au dat mari batai de cap concurenților.

- Presiunea cursei pentru ultima șansa și-a spus cuvantul, iar concurenții au trecut prin situații limita sub imperiul emoțiilor. Cele trei echipe au trecut prin probe de foc, la propriu, toate aceste pentru a nu parasi competiția chiar cu un pas inainte de a ajunge in Guatemala.

- Dupa un joc de amuleta desfașurat in hațișul junglei și caștigat de cuplul Puya – Melinda, aseara, la America Express, Irina Fodor a acordat ultima imunitate din Mexic. Fericiții caștigatori, care ajung astfel in Guatemala, sunt Catalin Bordea și Nelu Co

- Irina Fodor a dat startul ultimei etape din Mexic in ediția America Express difuzata de Antena 1 aseara, de la ora 20:00, provocandu-i pe concurenți la o intrecere atent monitorizata pentru amuleta și Joker. Dupa o serie de probe la care au consumat dulciuri, au fost nevoiți sa arda cel puțin 500 de…

- Trei echipe vor intra in aceasta seara in cursa pentru ultima șansa la America Express – Drumul Aurului. O echipa risca sa fie eliminata, daca vulturul din cufar va fi roșu. Aseara, la America Express, echipa formata din Bie Adam și mama ei, Mikey, a triumfat atat la lupta pentru amuleta, cat și la…

- Catalin Bordea și-ar fi dorit sa participe la America Express – Drumul Aurului alaturi de soția sa, insa Livia s-a razgandit in ultimul moment. Nelu Cortea este cel care l-a insoțit pe comediant in show-ul de la Antena 1. Catalin Bordea a marturisit ca trebuia sa faca echipa la America Express cu soția…

- Dupa experiența de la Asia Express – Drumul Imparaților, Irina Fodor continua aventura alaturi de echipa celui mai așteptat reality show din Romania, pașind pe Drumul Aurului, la America Express. Maine seara, dupa ora 20:00, Irina va da la Antena 1 startul in cursa nebuna prin trei țari, rostind cuvintele…