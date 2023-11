Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. A inceput cursa pentru ultima șansa din Columbia! Experiența America Express vine la pachet și cu delicatese ale locului. Așa cum a obișnuit pe toata lumea, cel mai dur reality show nu ii scapa pe concurenți de probele care ii…

- Concurenții au trecut prin momente dificile la America Express. Alexia și Aris Eram au fost nevoiți sa manance un preparat bizar, dupa de au fost penalizați la o proba. Influencerița nu a fost incantata de acest lucru și l-a „certat” pe fratele sau ca nu a reținut planta medicinala de care aveau nevoie…

- Fiecare echipa din cele trei a facut tot posibilul sa nu ajunga pe ultimul loc la Irina Fodor, in cursa pentru ultima șansa. Ce au fost nevoiți sa manance Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Cum au reacționat concurenți cand au aflat ce proba trebuie sa faca.

- In ediția din aceasta seara are loc cursa pentru ultima șansa la America Express - Drumul Soarelui, unde trei echipe se vor lupta sa ramana in competiție. Concurenții au avut parte de un schimb dur de replici atunci cand au fost nevoiți sa faca nominalizari.Cea de-a doua imunitate a fost caștigata in…

- Ieri seara, la America Express, s-a desfașurat cursa pentru prima imunitate din etapa a doua. Concurenții s-au intalnit cu cele mai variate provocari in Țara Cafelei, de la misiunile amețitoare cu ochelarii care intorc imaginile cu susul in jos la muncile

- Concurenții s-au strans la primul careu cu Irina Fodor și au primit o noua misiune, la America Express, sezoul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023. Ce au avut de facut deși erau extrem de pe o vreme deloc favorabila.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. In aceasta seara, concurenții se simt ca și cum ar fi in centrul unui film de acțiune: prima lor misiune incepe chiar in Medellin, capitala criminalitații din Columbia in urma cu cateva decenii, și ii poarta direct in cartierul…

- Marea premiera a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, are loc in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Urmeaza un sezon cu totul special, intrucat concurenții vor parcurge pentru prima oara un traseu pe doua emisfere: pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul…