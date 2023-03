Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Puya și Melinda au caștigat imunitatea și au reușit sa se salveze de la cursa pentru ultima șansa. Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au ajuns primii, iar nu au caștigat imunitatea, ci doar o noapte de cazare.

- Concurenții de la „America Express” au avut parte de o surpriza de proporții in ediția de duminica, 26 februarie, la Antena 1. Irina Fodor a dat o veste neașteptata. Concurenții au fost puși sa iși schimbe partenerii, iar seara s-a terminat intr-un mod emoționant, cu scrisori de dragoste. Pentru a putea…

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Irina Fodor le va spune celor 6 echipe ramase in competiția America Express: ”Bun venit in Columbia!”. Incepe prima etapa din cea de-a treia destinație de pe Drumul aurului, țara lui El Dorado, taramul unde s-a nascut acest mit. Concurenții mai au in fața…

- Dupa ce Andreea Antonescu și Andreea Balan au caștigat imunitatea, concurentele nu au uitat nici de ceilalți participanți, așa ca le-au oferit un cadou. La fel au facut și Puya, impreuna cu soția sa, Melinda.

- In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, America Express intra in cea de-a treia etapa, care vine cu noi provocari și misiuni menite sa testeze rezistența fizica și psihica a concurenților, dar și cu schimbari neprevazute. Inceputul de etapa inseamna pregatirea pentru competiția Jokerului, miza…

- America Express 2023 a a venit in ediția de aseara cu intrecerea tensionata din cursa pentru ultima șansa. Frații Gavril și Bruja și Pufeh s-au aliniat la start dupa ce au ajuns pe ultimele locuri in cursa pentru a doua imunitate. Iar lor li s-au alaturat Bie cu Mikey, in urma voturilor celorlalte echipe.…

- America Express scoate la iveala detalii destul de interesante din viata concurentilor. De data aceasta, vizati au fost Catalin Scarlatescu si Doina Teodoru. Unul dintre concurenti a reusit sa-i dea de gol, iar intrebarea este daca cei doi chiar s-au casatorit in secret. Desi au incercat pe cat posibil…

- In ediția America Express difuzata de Antena 1 in aceasta seara, de la 20:30, concurenții se lupta pentru caștigarea primei imunitați de pe Drumul Aurului, pentru care au de indeplinit cateva misiuni solicitante. Imunitatea le aduce beneficiile cele mai ravnite: hotel, bani, mașina, mancare și vacanța!…