- In ediția din aceasta seara, Jean Gavril și Dinu au trecut prin momente dificile, dupa ce s-au certat cu un taximetrist pe tema banilor. Barbatul nu a ințeles ca nu il vor plati, așa ca, i-a lasat intr-un alt loc și au fost nevoiți sa caute un localnic dornic sa ii duca la destinație.

- Jean și Dinu au avut parte de un conflict pe drumul catre urmatoarea misiune din cursa pentru ultima șansa. Pentru ca nu s-au ințeles cu un taximetrist, barbatul i-a dat jos din mașina și i-a lasat in pustietate.

- Jean Gavril a plecat in aventura vieții sale, pe Drumul Aurului, in America Express, alaturi de fratele lui, Dinu. A trait momente de neuitat, experiențe noi, au fost puși la incercari grele, insa, in tot acest timp, Jean Gavril nu a putut sa nu se gandeasca la fetița lui, dar și la soția lui, pe care…

- Ediția din aceasta seara a venit cu noi replici acide intre concurenți. De aceasta data, protagoniștii au fost Jean Gavril, impreuna cu Nelu Cortea și Catalin Bordea. Cei doi s-au descurcat in etapa a doua de pe Drumul Aurului, iar acest lucru pare sa atraga antipatia din partea lui Jean Gavril.

- Bie Adam a povestit ce nu se difuzeaza la TV din emisiunea de la Antena 1, America Express – Drumul Aurului. Vloggerița face echipa cu mama ei, Mihaela. Pe canalul sau de YouTube , Bie Adam a povestit cum a fost pentru ea experiența de la America Express. Inainte de accepta provocarea de a participa…

- Ediția „America Express 2023 – Drumul Aurului” difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la ora 20:30, este una speciala, pentru ca aduce multe emoții și momente impresionante, intr-o cursa pentru prima imunitate presarata cu misiuni inspirate de sarbatoarea mexicana intrata in Patrimoniul UNESCO: Dia…

- America Express – Drumul Aurului, ediția difuzata marți seara, a ajuns din nou lider de piața, bucurandu-se de cea mai buna audiența din partea telespectatorilor: aproape 1,9 milioane de fani ai emisiunii au urmarit cu sufletul la gura noile provocari. Nu rata ultima cursa inainte de prima eliminare…

- America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show al momentului, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.