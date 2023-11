Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 13 de la America Express, sezonul 6 din 6 noiembrie 2023, echipele au fost supuse unui ultim test pentru caștiga imunitatea mare din ultima etapa din Columbia. Numai una, insa, a reușit sa obțina primul bilet spre Ecuador, dupa o rasturnare dramatica de clasament.

- Tensiunile cresc, iar ambiția fiecarei echipe de a obține imunitatea este la cote maxime. De data aceasta, imunitatea aduce cu sine și biletele pentru Ecuador, urmatoarea destinație pe Drumul Soarelui, iar acest lucru aduce și mai mare presiune echipelor, care iși ies rapid din sarite.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- In ediția din aceasta seara are loc cursa pentru ultima șansa la America Express - Drumul Soarelui, unde trei echipe se vor lupta sa ramana in competiție. Concurenții au avut parte de un schimb dur de replici atunci cand au fost nevoiți sa faca nominalizari.Cea de-a doua imunitate a fost caștigata in…

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei.

- America Express – Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…

- Marea premiera a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, are loc in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Urmeaza un sezon cu totul special, intrucat concurenții vor parcurge pentru prima oara un traseu pe doua emisfere: pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul…