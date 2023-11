Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de luni seara, 6 noiembrie 2023, a emisiunii America Express – Drumul Soarelui, copiii Andreei Esca de la Pro TV au fost nevoiți sa manance un preparat ce nu le-a adus deloc placere. Alexia și Aris Eram l-au considerat cu adevarat bizar. Ce este chicharron, de fapt. Provocarea ce i-a scarbit…

- Cele 9 echipe au trecut printr-un ritual de purificare, dar nu s-au așteptat la ce a urmat. Aceștia au fost nevoiți sa consume o planta care este ilegala in Romania la America Express, ediția 11 din 5 noiemnbrie 2023.

- Fiecare echipa din cele trei a facut tot posibilul sa nu ajunga pe ultimul loc la Irina Fodor, in cursa pentru ultima șansa. Ce au fost nevoiți sa manance Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Cum au reacționat concurenți cand au aflat ce proba trebuie sa faca.

- Camerele de filmat au surprins ce reacție au avut Iuliana Pepene și Sonia Simionov atunci cand au aflat ca Alexia și Aris Eram au caștigat imunitatea mica, din al doilea stage de pe Drumul Soarelui, in ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 6.

- Fosta caștigatoare a emisiunii „Next Top Model by Catalin Botezatu”, Laura Giurcanu a fost vazuta de curand in compania lui Aris Eram, fiul celebrei prezentatoare TV Andreea Esca. Cei doi au fost surprinși in timp ce luau masa la un restaurant cu specific indian din București.

- Ieri seara, in cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, s-a desfașurat primul joc pentru amuleta și Joker, caștigat de echipa formata din Alexia și Aris Eram. In aceasta seara, cursa continua cu provocari din ce in ce in mai dificile pentru concurenți:…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Irina Fodor lanseaza prima proba in America Express! Drumul Aurului provoaca deja echipele sa se deschida misiunii fascinante din America Latina. Cu ce avantaj au pornit Alexia și Aris Eram in cursa: „Poate ne ajuta cumva”.…

- In episodul 1 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, se pare ca echipele au pornit in cautarea primei cazari. Așadar, acest lucru a venit dupa ce stația a sunat pentru prima oara și i-a oprit din drum. Iata cum s-au descurcat.