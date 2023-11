Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu și Mike au fost in pericol de eliminare in ediția 10 din sezonul 6 America Express de pe 1 noiembrie 2023. Concurenții au așteptat cu nerabdare sa afle culoarea pe care o are soarele din cufar, in al doilea stage.

- Dupa ce trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuleta, ceilalți concurenți au fost nevoiți sa iși caute cazare. Mike și Iulia Albu au gasit rapid pe cineva care sa ii gazduiasca peste noapte. Concurenții au fost impresionați de povestea de viața a femeii care i-a luat sa doarma la ea acasa.

- Ieri seara, la America Express, s-a desfașurat cursa pentru prima imunitate din etapa a doua. Concurenții s-au intalnit cu cele mai variate provocari in Țara Cafelei, de la misiunile amețitoare cu ochelarii care intorc imaginile cu susul in jos la muncile

- Episodul 7 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 29 octombrie 2023, a adus multe probe interesante pentru concurenții emisiunii. Ei bine, in ediția din aceasta seara, Iulia Albu a fost surprinsa de modul in care Mike a lovit pinata. Iata cum a reacționat celebrul critic de moda!

- Mihai Albu spune ca nu urmarește America Express, emisiunea la care Iulia, fosta lui soție, participa alaturi de Mike, actualul iubit. Celebrul designer de pantofi crede ca Mike nu are un loc de munca stabil.Iulia Albu participa la America Express - Drumul Soarelui alaturi de Mike, insa fostul soț susține…

- America Express a inceput astazi, 21 octombrie 2023. Concurenții au pronit in cursa intr-o țara aflat in razboi. Cu toții au avut parte in ediția din aceasta seara, fiind prima, de un instructaj ca-n filme!

- Iulia Albu și iubitul ei au decis sa iși testeze limitele la America Express. Cei doi recunosc ca experiența nu a fost una deloc ușoara, din contra, au existat tot felul de provocari și ca au fost surprinși sa afle unul despre altul detalii pe care inainte de participarea competiției nu le știau.

