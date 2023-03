Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au primit un cadou din partea localnicilor la care s-au cazat in America Express - Drumul Aurului. Cum au reacționat, dar și cu ce dar au fost surprinși. De ce a spus juratul de la Chefi la cuțite ca ar fi vorba despre un indiciu.

- In cadrul unei probe de la „America Express 2023” , echipele de la start au fost nevoite sa se destrame, fiecare avand alt partener. Catalin Scarlatescu a avut-o alaturi pe mama lui Bie Adam, iar Doina Teodoru, iubita lui, a facut echipa cu Catalin Bordea. „Astazi e ziua cea mare: o sa va casatoriți…

- Dupa cum bine știm cu toții, in ediția de ieri de la America Express - Drumul Aurului au fost schimbate echipele. Doina Teodoru a fost surprinsa dimineața cum ii cauta in rucsac lui Catalin Bordea. Cum a reacționat concurentul atunci cand a vazut ce se intampla.

- In ediția de aseara din America Express, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați. Ultima proba, cea in care au fost nevoiți sa recreeze mai multe fotografii le-a cam dat batai de cap și i-a situat pe ultimul loc și i-a trimis acasa, in timp ce Catalin Scarlatescu & Doina Teodoru, și Catalin…

- Cursa pentru ultima șansa incordata in ediția de aseara America Express, care a fost lider de audiența! Echipele care s-au aliniat la start au fost Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- In cautare de cazare, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au ajuns la Biserica, insa au fost surprinși de ceea ce li s-a intamplat acolo. Cei doi au avut o reacție indedita cand au venit vorba despre casatorie.

- Ediția din aceasta seara a venit cu noi replici acide intre concurenți. De aceasta data, protagoniștii au fost Jean Gavril, impreuna cu Nelu Cortea și Catalin Bordea. Cei doi s-au descurcat in etapa a doua de pe Drumul Aurului, iar acest lucru pare sa atraga antipatia din partea lui Jean Gavril.

- Jocul de amuleta a fost unul dificil pentru echipele care l-au jucat. Batalia finala a jocului de amuleta s-a dat intre urmatoarele echipele: chef Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla și Diana Bulimar și Larisa Iordache. Iata cine a caștigat acest joc, dar și cum a reacționat…