- Irina Fodor a anunțat penalizari usturatoare, chiar inainte de jocul de amuleta de la America Express, sezonul 6 ediția 31 din 5 decembrie 2023. O echipa a avut calificare in mana, insa lucrurile au luat o intorsatura neașteptata in fața pupitrului.

- In ediția 25 din sezonul 6 America Express de pe 27 noiembrie 2023, trei echipe s-au calificat la primul joc de amuleta din al șaselea stage de pe Drumul Soarelui. Concurenții au avut parte de o situație neașteptata cand au ajuns la Irina Fodor.

- Episodul 20 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 18 noiembrie 2023, a adus multe momente frumoase, dar și extrem de grele pentru concurenți. Aceștia au luptat pentru jocul de amuleta. Iata care sunt concurenții ce s-au calificat la jocul pentru amuleta și au ajuns primii la Irina Fodor!

- Și in cel de-al patrulea stage trei echipe s-au calificat pentru jocul de amuleta și Joker. Iata in ce ordine au ajuns concurenții la Irina Fodor in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 16 a emisiunii America Express sezonul 6, din data de 12 noiembrie 2023.

- Irina Fodor a dezvaluit ce echipe s-au calificat la jocul de amuleta din cel de-al patrulea stage de la America Express sezonul 6. Inainte de a anunța concurenții s-a lasat, totuși, și cu niște penalizari.

- Trei echipe au reușit sa ajunga la Irina Fodor și sa se califice astfel la jocul pentru amuleta, dupa ce Sonia Simionov și Iuliana Pepene au reușit sa caștige prima imunitate din al doilea stage, in episodul cu numarul 8 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, din data de 30 octombrie 2023.

- Concurenții s-au intrecut in ediția 6 din sezonul 6 America Express, de pe 28 octombrie 2023, pentru o miza uriașa. Irina Fodor i-a anunțat ca primele trei echipe care vor ajunge la ea in orașul Pereira se vor califica la jocul pentru amuleta și Joker.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Trei echipe s-au calificat cu succes la jocul de amuleta, dar surpriza a venit de la Irina Fodor, care a facut un anunț cu totul neașteptat.