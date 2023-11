Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut un anunț neașteptat, chiar inainte de cursa pentru ultima șansa din al doilea stage al sezonului 6 America Express de pe 1 noiembrie 2023. Irina Fodor a reacționat imediat, iar vorbele sale au produs un val uriaș de uimire.

- In ediția din aceasta seara are loc cursa pentru ultima șansa la America Express - Drumul Soarelui, unde trei echipe se vor lupta sa ramana in competiție. Concurenții au avut parte de un schimb dur de replici atunci cand au fost nevoiți sa faca nominalizari.Cea de-a doua imunitate a fost caștigata in…

- Irina Fodor a venit și cu primele detalii despre producția de la Antena 1 care a luat startul pe micile ecrane zilele acestea și a povestit ce s-a intamplat in primele episoade. Telespectatorii au deja preferați printre vedetele noului sezon care fac tot posibilul sa ajunga cat mai departe in competiție…

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 8 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzat pe data de 30 octombrie 2023, concurenții s-au intrecut in cursa pentru a caștiga imunitatea pusa la bataie de Irina Fodor. La un moment dat, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au facut un gest neașteptat…

- Concurenții s-au intrecut in ediția 6 din sezonul 6 America Express, de pe 28 octombrie 2023, pentru o miza uriașa. Irina Fodor i-a anunțat ca primele trei echipe care vor ajunge la ea in orașul Pereira se vor califica la jocul pentru amuleta și Joker.

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei.

- America Express a inceput astazi, 21 octombrie 2023. Concurenții au pronit in cursa intr-o țara aflat in razboi. Cu toții au avut parte in ediția din aceasta seara, fiind prima, de un instructaj ca-n filme!