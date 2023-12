Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta de la noi a fost blocata in avion timp de doua ore și jumatate. Blondina a trecut prin momente de panica, dupa ce aeronava cu care trebuia sa zboare, a avut o defecțiune. De ce a ales aceasta sa continue calatoria și nu a renunțat la zbor.

- Momente grele pentru Catalin Țociu in ediția de astazi, 20 noiembrie, de la America Express! Concurentul s-a confruntat cu probleme de sanatate, motiv pentru care a avut nevoie de intervenția medicilor. Ce simptome a avut fiul lui Romica Țociu.

- America Express, sezonul 6. In editia de sambata, 18 noiembrie 2023, Iulia Albu, faimoasa pentru dragostea sa pentru pasarile de curte – in special gaini – a ajuns la o ferma de cocoși de lupta. Concurenta i-a surprins pe colegii sai aflati pe Drumul Soarelui, la America Express, sezonul 6, ediția 20.…

- Ediția de sambata seara, 18 noiembrie 2023, de la America Express – Drumul Soarelui a facut puțina lumina in privința relației dintre Aris Eram și Laura Giurcanu. Se pare ca idila tinerilor incepe inca din emisiunea Antena 1, cei doi aruncandu-și „sageți de iubire” in concurs. Toți concurenții au zambit.…

- Probleme la o cursa regulata Otopeni-Budapesta a companiei Tarom. Din primele informatii este vorba despre avionul ATR 72-600 YR-ATL. Dupa aterizare, in timpul rulajului, aeronava a suferit o avarie a roților a jambei principale stanga a trenului de aterizare. Echipajul a reacționat imediat și a rezolvat…

- Ediția din aceasta seara, 4 noiembrie 2023, de la America Express a adus probleme in echipa formata din Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Concurenta i-a reproșat soțului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba. Momente tensionate au fost și intre Alexia Eram și fratele ei, in timpul aceleiași…

- Iulia Albu a trecut prin momente de panica in ediția din aceasta seara! Concurenta a cerut ajutorul lui Mike, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Intr-un moment delocat, i-a spus iubitului ei sa o țina pentru ca poate cadea.

- Alexia Eram s-a accidentat și a avut nevoie de ajutorul medicilor, in timpul misiunii de la plantația de guayabas. Iulia Albu a izbucnit in lacrimi, in ediția 4 a emisiunii America Express sezonul 6.