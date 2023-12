Stiri pe aceeasi tema

- Echipele sunt așteptate de catre Irina Fodor la Montanita, un orașel de pe coasta vestica extrem de cautat pentru plajele sale frumoase, cu valuri impresionante, care atrag iubitorii de surf, dar și turiștii amatori de seri colorate cu muzica și mancaruri tradiționale…și mult pește! Aici, in Montanita,…

- Aventura ”America Express” a meritat pentru Alexia și Aris Eram, odraslele Andreei Esca care s-au ales de pe urma cursei televizate cu o mica avere. Banii pe care i-a caștigat Alexia Eram in aventura sud americana nu au stat prea mult in conturile sale. Primul drum facut de cum s-a intors in țara, a…

- Misiunea pentru obținerea imunitații este plina de intensitate. Concurenții au trecut prin probe grele pentru a ajunge la Irina Fodor, iar, o singura echipa a reușit sa caștige și sa se salveze de la cursa pentru ultima șansa.

- Trei echipe s-au intrecut la jocul pentru amuleta, in ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6. Dupa o confruntare dificila, Irina Fodor a anunțat cine a caștigat avantajul, in ediția din 14 noiembrie 2023.

- Concurenții au trecut prin situații dificile și in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 17 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 13 noiembrie 2023. O singura echipa a caștigat prima imunitate din Ecuador. Ce anunț neașteptat facut Irina Fodor.

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- Ediția din 5 noiembrie de la America Express a adus noi provocari pentru concurenți. Dupa ce au primit de la Irina Fodor un mesaj pe care inițial nu l-au ințeles, echipele au trecut printr-un ritual de purificare, care presupune și sa guste frunze de coca, interzise in Romania.

- America Express, sezonul 6. Editia de luni, 30 octombrie 2023, aduce noi surprize pe Drumul Soarelui pentru concurentii emisiunii de la Antena 1 si din AntenaPLAY. Irina Fodor a anunțat cine a caștigat prima imunitate din cel de-al doilea stage, la America Express sezonul 6.