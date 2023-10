Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 6 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus multe emoții in emisiune. O echipa a caștigat amuleta in aceasta seara. Aceasta echipa a primit 1.000 de euro și un Joker. Iata cine sunt concurenții care au avut parte de un super avantaj!

- Catalin Țociu, fiul lui Romica Țociu, și Giulia au izbucnit in lacrimi in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului de pe 28 octombrie 2023. Cei doi au facut marturisiri emoționante in fața camerelor de filmat.

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate.

- Concurenții de la America Express - Drumul Soarelui trec prin probe extrem de grele pentru a duce la bun sfarșit misiunile și a ajunge primii la Irina Fodor. Laura Giurcanu și Sanziana Negru au caștigat prima imunitate a sezonului.Prima imunitate a celui de-al șaselea sezon America Express a fost caștigata…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Intr-o „incaierare" de proporții la mina de carbune, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au obținut un avantaj covarșitor, intrand intr-o poziție de putere care le-a permis sa controleze desfașurarea evenimentelor. Aceasta schimbare…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și

- De cand traiește in Franța, alaturi de soțul ei, Harry Arampatzis, Anca Lungu (37 de ani) este rasfațata aproape zilnic. Ba de partenerul ei, ba de orașul in care traiește, Nisa, de priveliști și de roadele lui, dar și de parinții sai care obișnuiesc sa ii trimita de acasa tot felul de pachete cu bunatați,…

- Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au facut dezvaluiri uluitoare in episodul 5 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui. Cei doi au povestit despre experiența vieții lor.