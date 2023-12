Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Irina Fodor a pregatit o surpriza inedita pentru concurenți. Intr-o ediție plina de tradiție și aventura, concurenții au primit obiecte tradiționale romanești, dar au avut de indeplinit o proba complet diferita, care i-a condus…

- In ediția 25 din sezonul 6 America Express de pe 27 noiembrie 2023, trei echipe s-au calificat la primul joc de amuleta din al șaselea stage de pe Drumul Soarelui. Concurenții au avut parte de o situație neașteptata cand au ajuns la Irina Fodor.

- Concurenții au fost stranși la careu, iar Irina Fodor a facut un nou anunț despre competiție la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023. Ce se intampla cu echipa formata din Romica Țociu și fiul lui.

- Episodul 20 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 18 noiembrie 2023, a adus multe momente frumoase, dar și extrem de grele pentru concurenți. Aceștia au luptat pentru jocul de amuleta. Iata care sunt concurenții ce s-au calificat la jocul pentru amuleta și au ajuns primii la Irina Fodor!

- Cele opt echipe care au ramas in competiție, dupa eliminarea Cleopatrei Stratan și a lui Edward Sanda, s-au intalnit cu Irina Fodor in Ecuador. Aici, prezentatoarea TV le-a spus care sunt noile reguli pentru aceasta țara și le-a oferit indicații despre ce anume trebuie sa faca inainte de-a pleca in…

- Concurenții s-au intrecut in ediția 6 din sezonul 6 America Express, de pe 28 octombrie 2023, pentru o miza uriașa. Irina Fodor i-a anunțat ca primele trei echipe care vor ajunge la ea in orașul Pereira se vor califica la jocul pentru amuleta și Joker.

- Concurenții s-au strans la primul careu cu Irina Fodor și au primit o noua misiune, la America Express, sezoul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023. Ce au avut de facut deși erau extrem de pe o vreme deloc favorabila.

- Cele noua echipe care s-au aliniat la startul intrecerii de pe Drumul Soarelui au avut parte de cea mai lunga cursa cu bagajele, in cautarea rucsacurilor America Express, aseara, in prima editie. In aceasta seara, primele trei echipe care ajung la Irina Fodor cu ruscacurile, simbolul reality show-ului,…