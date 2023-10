Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram și ratele ei, Aris, au fost opriți de poliție in timpul cursei din ediția 7 a sezonului 6 America Express - Drumul Aurului. Cei doi au tras o sperietura de proporții. Iata ce s-a intamplat cand au incercat sa dea explicații.

- Episodul 6 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus multe momente speciale in emisiune. In ediția din aceasta seara, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au facut un gest emoționant pentru Romica și Catalin Țociu. Iulia Albu a izbucnit in lacrimi. Iata ce s-a intamplat…

- Aris, fiul Andreei Esca, și Laura Giurcanu formeaza un cuplu dupa America Express? Cel mai nou sezon America Express aduce surprize nu doar de pe Drumul Soarelui. Se pare ca show-ul de televiziune a legat prietenii intre concurenți si poate chiar mai mult de atat. Este vorba in special despre Aris Eram…

- Ieri seara, in cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, s-a desfașurat primul joc pentru amuleta și Joker, caștigat de echipa formata din Alexia și Aris Eram. In aceasta seara, cursa continua cu provocari din ce in ce in mai dificile pentru concurenți:…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Irina Fodor lanseaza prima proba in America Express! Drumul Aurului provoaca deja echipele sa se deschida misiunii fascinante din America Latina. Cu ce avantaj au pornit Alexia și Aris Eram in cursa: „Poate ne ajuta cumva”.…

- In episodul 9 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui frații Alexia și Aris Eram au vorbit despre dificultațile din cel mai dur reality-show din Romania, dar și despre relația lor.

- In episodul 7 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui actrița Ada Galeș și mama ei, Antoneta Galeș, au vorbit despre greutațile intampinate in cel mai dur reality-show din Romania, dar și despre aspirațiile lor.

- In episodul 4 din Jurnal de calatorie, Romica Țociu și fiul sau, Catalin, au vorbit despre cea mai mare aventura din viața lor. Cei doi au fost filmați in ipostaze inedite pe Drumul Soarelui din America Express. Urmarește videoclipul de mai jos pentru a vedea situațiile neașteptate prin care au trecut.