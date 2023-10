Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 7 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 29 octombrie 2023, a adus noi emoții pentru concurenții de la emisiune. In aceasta seara, Alexia și Aris Eram au avut parte de o mare panica. Cei doi concurenți au fost opriți de poliție. Iata ce li s-a intamplat acestora in show!

- Episodul 6 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus vești neașteptate pentru concurenți. In ediția de astazi, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa dura, dupa ce au scapat de eliminare. Iata ce au fost nevoiți sa faca cei doi soți!

- Aris, fiul Andreei Esca, și Laura Giurcanu formeaza un cuplu dupa America Express? Cel mai nou sezon America Express aduce surprize nu doar de pe Drumul Soarelui. Se pare ca show-ul de televiziune a legat prietenii intre concurenți si poate chiar mai mult de atat. Este vorba in special despre Aris Eram…

- In episodul 12 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit despre regula pe care și-au impus-o inainte de a pleca in cel mai dur reality show din Romania. Cei doi soți au vorbit despre punctele lor forte in competiție.

- In episodul 11 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Laura Giurcanu si Sanziana Negru au marturisit ca au plecat in cel mai dur relity show din Romania cu gandul de a gusta din adrenalina și aventura. Totuși, cele doua și-au dat seama rapid ca America Express este o provocare…

- In episodul 9 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui frații Alexia și Aris Eram au vorbit despre dificultațile din cel mai dur reality-show din Romania, dar și despre relația lor.

- Iuliana Pepene a fost filmata cu lacrimi pe fața in cursa din America Express - Drumul Soarelui. In episodul 6 din Jurnal de calatorie, prezentatoarea de la Observator și Sonia Simionov au vorbit despre cea mai neașteptata experiența prin care au trecut.

- In episodul trei din producția Jurnal de calatorie, Marius Damian și-a deschis sufletul și a povestit prin ce experiențe a trecut și ce revelații a avut in America Express sezonul 6, pe Drumul Soarelui.