America Express isi poarta echipele mai departe, pe Drumul Aurului, unde probele si surprizele intalnite in cale nu inceteaza sa ii uimeasca pe concurenti. Pentru Puya si sotia sa, Melinda, cursa nebuna de la Antena 1 a venit cu un mare soc. Gestul unui sofer i-a lasat pur si simplu masca. The post America Express, 29 ianuarie 2023. Puya si Melinda au ramas masca: gestul bizar al unui sofer. “Ce era sa fac, sa fug?” first appeared on Money .