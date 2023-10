Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Țociu, fiul lui Romica Țociu, și Giulia au izbucnit in lacrimi in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului de pe 28 octombrie 2023. Cei doi au facut marturisiri emoționante in fața camerelor de filmat.

- In ediția de miercuri seara, 25 octombrie, tensiunea, emoțiile și adrenalina și-au spus cuvantul la America Express. Trei dintre echipele de concurenți au fost nevoite sa intre, pentru prima data in acest sezon, in Cursa pentru Ultima Șansa, Alexia Eram numarandu-se printre cele șase vedete. Ce l-a…

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- Iulia Albu a trecut prin momente dificile in timpul unei probe. Vedeta a izbucnit in lacrimi, dupa ce s-a certat cu iubitul ei, Mike, cand se aflau intr-o livada. Cum au gestionat cei doi situația tensionata.

- Moment greu pentru Alexia Eram in ediția de astazi, 23 octombrie 2023, in competiția America Express. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi. Ce a pațit iubita lui Mario Fresh.

- Madi nu s-a mai abținut și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi a emisiunii Mireasa. Concurenta nu a mai putut sa iși stapaneasca emoțiile dupa ce a primit poze cu familia ei. De ce s-a ingrijorat tanara.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 11 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, din data de 18 septembrie 2023, o concurenta a izbucnit in lacrimi dupa ce Florin Dumitrescu a deschis un subiect sensibil pentru ea. Care e povestea Ramonei Chelaru.

- Giulia Anghelescu este mama a doi copii, iar de curand, concurenta de la America Express a fost impreuna cu fiica ei la un festival din Capitala. Artista spune ca iși dorește sa petreaca mai mult timp cu familia, mai ales ca a fost alaturi de copii pe durat filmarilor.