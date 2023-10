Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, cea cu numarul 6 din data de 28 octombrie 2023, trei echipe se vor lupta pentru o amuleta puternica și un Joker, puse in joc de Irina Fodor. Vremea nu a ținut absolut deloc cu echipele, pentru ca au fost nevoiți sa duca la bun…

- Episodul 6 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus vești neașteptate pentru concurenți. In ediția de astazi, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa dura, dupa ce au scapat de eliminare. Iata ce au fost nevoiți sa faca cei doi soți!

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei. Oricat de fascinanta este, insa, aceasta tema, ea le va aduce provocari care vor impinge unele…

- Cele trei echipe care au intrat la jocul pentru amuleta au avut parte de o proba inedita care le-a pus la incercare toate abilitațile. Insa numai una a castigat amuleta și a intrat in posesia unui Jocker care ofera un avantaj uriaș, la America Express sezonul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023.

- Cele noua echipe care s-au aliniat la startul intrecerii de pe Drumul Soarelui au avut parte de cea mai lunga cursa cu bagajele, in cautarea rucsacurilor America Express, aseara, in prima editie. In aceasta seara, primele trei echipe care ajung la Irina Fodor cu ruscacurile, simbolul reality show-ului,…

- In episodul 4 din Jurnal de calatorie, Romica Țociu și fiul sau, Catalin, au vorbit despre cea mai mare aventura din viața lor. Cei doi au fost filmați in ipostaze inedite pe Drumul Soarelui din America Express. Urmarește videoclipul de mai jos pentru a vedea situațiile neașteptate prin care au trecut.

- In episodul trei din producția Jurnal de calatorie, Marius Damian și-a deschis sufletul și a povestit prin ce experiențe a trecut și ce revelații a avut in America Express sezonul 6, pe Drumul Soarelui.