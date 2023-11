Stiri pe aceeasi tema

- Echipele s-au intrecut pentru a se califica la al doilea joc de amuleta in ediția 17 din sezonul 6 America Express. Dupa ce Alexia și Aris Eram au caștigat prima imunitate din Ecuador, perechile de vedete au pornit intr-o cursa contracronometru.

- In timp ce Alexia și Aris Eram se bucura de imunitatea caștigata in Ecuador, ceilalți concurenți au trecut, din nou, prin momente destul de tensionate. Romica Țociu, de exemplu, a avut o ieșire nervoasa chiar in mijlocul drumului! Concurentul a cedat psihic și s-a pierdut cu firea, deși fiul lui incerca…

- Episodul 14 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 7 noiembrie 2023, a adus multa tensiune pentru concurenții emisiunii. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au avut parte de un moment de panica. Mașina in care cei doi concurenți se aflau a fost inconjurata de motocicliști inarmați, iar in…

- Cursa pentru imunitate a adus noi discuții in echipa formata din Alexia și Aris Eram. Concurenta i-a reproșat fratelui ei ca nu iși da suficient de mult interesul pentru a ajunge primii. Tensiunile au fost amplificate și de faptul ca Edward Sanda și Cleopatra Stratan se aflau inaintea lor.

- Au inceput sa apara poblemele intre Cleopatra Stratn și Edward Sanda, la America Express 2023. Artista a cedat in editia de aseara și i-a reproșat sotului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba.In timp ce exersau, Edward Sanda și-a dorit cateva minute de pauza. Cleopatra Stratan a parut deranjata…

- Episodul 7 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 29 octombrie 2023, a adus noi emoții pentru concurenții de la emisiune. In aceasta seara, Alexia și Aris Eram au avut parte de o mare panica. Cei doi concurenți au fost opriți de poliție. Iata ce li s-a intamplat acestora in show!

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Ionuț Rusu și George Tanase au trecut prin momente de panica dupa ce un barbat periculos s-a apropiat de mașina in care se aflau. Ce a urmat dupa ce polițistul a scos pistolul cu ei in mașina.

- Au fost momente de spaima pentru un șofer care și-a alimentat mașina la o stație GPL din Gorj. Omul n-a stat pe ganduri și a semnalat situația pompierilor, care au ajuns la fața locului și au intervenit pentru a se inlatura orice potențial pericol. Șoferul a chemat pompierii. S-a intamplat dupa ce si-a…