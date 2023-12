Stiri pe aceeasi tema

- Finala America Express sezonul 6 ne-a adus in prima zi a etapei in inima fotbalului argentinian, in orașul lui Messi. In ediția din 24 decembrie 2023 am aflat care dintre cele trei echipe in cursa pentru marea Finala America Express a caștigat ultimul joc de amuleta de pe Drumul Soarelui.

- In aceasta seara, cele trei echipe care au mai ramas in lupta pentru marele trofeu și premiul de 30.000 de euro al acestui sezon, se vor intrece pe Drumul Soarelui la America Express. Mai exact, in ediția din aceasta seara, competiția ii poarta pe concurenți pe urmele marilor campioni ai Argentinei.

- Marea finala America Express - Drumul Soarelui se apropie cu pași repezi. A fost un drum lung, complicat, dar și frumos pentru cele 9 echipe care au intrat in aventura vieții lor. In randurile de mai jos iți vom spune cand este finala. Iata data și ora difuzarii emisiunii de la Antena 1!

- Episodul 20 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 18 noiembrie 2023, a adus multe momente frumoase, dar și extrem de grele pentru concurenți. Aceștia au luptat pentru jocul de amuleta. Iata care sunt concurenții ce s-au calificat la jocul pentru amuleta și au ajuns primii la Irina Fodor!

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Trei echipe s-au calificat cu succes la jocul de amuleta, dar surpriza a venit de la Irina Fodor, care a facut un anunț cu totul neașteptat.