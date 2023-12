Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, la America Express, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au caștigat dificilul joc de amuleta cu probe inspirate din misiunile de salvare ale pompierilor. Etapa semifinala din competiția de pe Drumul Soarelui se incheie in seara aceasta cu cel mai

- Iulia Albu și Mike au vorbit despre cel mai greu moment de la America Express. Dupa cum bine știm cu toții, cei doi foști concurenți au trecut prin multe clipe complicate in cadrul competiției. Ce au marturisit cu privire la neințelegerile dintre ei.

- Episodul 37 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 17 decembrie 2023, a adus multe emoții pentru ultimele patru echipe ramase in competiție. Irina Fodor a facut un anunț important pentru concurenți. Regulile competiției s-au schimbat in semifinala. Iata cum au reacționat cei opt concurenți…

- Trei echipe in formula noua s-au calificat la jocul pentru amuleta din ediția 33 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 10 decembrie 2023. Inainte ca perechile norocoase sa lupte pentru marele avantaj, Irina Fodor a aplicat cateva pedepse.

- Ediția din 1 decembrie 2023 de la America Express a adus in discuție vechi probleme intre echipe și a dat startul unor tensiuni care s-au conturat in trecut. Trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa.

- In ediția 25 din sezonul 6 America Express de pe 27 noiembrie 2023, trei echipe s-au calificat la primul joc de amuleta din al șaselea stage de pe Drumul Soarelui. Concurenții au avut parte de o situație neașteptata cand au ajuns la Irina Fodor.

- Trei echipe au reușit sa ajunga la Irina Fodor și sa se califice astfel la jocul pentru amuleta, dupa ce Sonia Simionov și Iuliana Pepene au reușit sa caștige prima imunitate din al doilea stage, in episodul cu numarul 8 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, din data de 30 octombrie 2023.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Trei echipe s-au calificat cu succes la jocul de amuleta, dar surpriza a venit de la Irina Fodor, care a facut un anunț cu totul neașteptat.