- Ediția din aceasta seara le cele in prim plan pe cele trei echipe care au mai ramas in lupta pentru marele trofeu și premiul de 30.000 de euro al acestui sezon, se vor intrece pe Drumul Soarelui la America Express. Mai exact, astazi, competiția ii poarta pe concurenți pe urmele marilor campioni ai Argentinei.

- In ediția cu numarul 36 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 13 decembrie 2023, Alexia Eram și-a ieșit din minți. Concurenta s-a enervat la culme in momentul in care a vazut ca nu reușește sa gaseasca o mașina care sa ii duca la destinație.

- Iulia Albu a avut un moment in care a cedat la America Express - Drumul Soarelui și a inceput sa țipe la niște copii in timpul unei probe. Criticul de moda a declarat ca regreta reacția pe care a avut-o și nu se mandrește deloc cu ieșirea sa nervoasa.Tensiunea și agitația și-au spus cuvantul in competiția…

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 25 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 27 noiembrie 2023, Iulia Albu a rabufnit. Intr-un moment tensionat, in timpul unei misiuni, concurenta nu s-a mai putut abține și țipat la niște copii.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 16 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 12 noiembrie 2023, Alexia Eram și-a ieșit din minți. In timp ce se afla in mașina unui localnic, concurenta nu s-a putut stapani și a avut o reacție nervoasa.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Ada Galeș a fost la un pas sa clacheze in ediția 7 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 29 octombrie 2023. Concurenta a izbucnit in lacrimi, chiar in fața camerelor de filmat.

- In episodul 1 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, Ionuț Rusu și George Tanase au trait momente de panica in timpul cursei. Totul a plecat dupa ce un barbat s-a apropiat de mașina lor, intr-un cartier periculos. Iata cum au rezolvat situația cei doi barbați!