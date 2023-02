Stiri pe aceeasi tema

- Cursa spectaculoasa pentru a doua imunitate in Guatemala, țara care ingreuneaza misiunile echipelor de la America Express cu ploi torențiale! Cea de-a doua imunitate a fost caștigata de Catalin Bordea și Nelu Cortea in ediția de ieri seara a reality show-

- Irina Fodor sancționeaza concurenții de la America Express, pentru ca nu au respectat regulile emisiunii. Prezentatoarea de la Antena 1 a fost nevoita sa aplice penalizari celor cu care a avut probleme. Cursa spectaculoasa pentru a doua imunitate in Guatemala, țara care ingreuneaza misiunile echipelor…

- Dupa un joc de amuleta desfașurat in hațișul junglei și caștigat de cuplul Puya – Melinda, aseara, la America Express, Irina Fodor a acordat ultima imunitate din Mexic. Fericiții caștigatori, care ajung astfel in Guatemala, sunt Catalin Bordea și Nelu Co

- Catalin Bordea și-ar fi dorit sa participe la America Express – Drumul Aurului alaturi de soția sa, insa Livia s-a razgandit in ultimul moment. Nelu Cortea este cel care l-a insoțit pe comediant in show-ul de la Antena 1. Catalin Bordea a marturisit ca trebuia sa faca echipa la America Express cu soția…

- Aventura din America Express a inceput cu drumuri in cautarea ”comorilor” din Mexic, care s-au dovedit a fi pline de provocari și emoții puternice pentru concurenții din acest sezon al celebrei competiții de pe Antena 1. Catalin Bordea și Nelu Cortea au fost opriți de poliție, in timp ce Catalin Scarltescu…

- „America Express – Drumul Aurului”, cel mai dur reality show din Romania, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30. Dupa 4 sezoane de Asia Express, Antena 1 a lansat provocarea unei noi aventuri pentru…

