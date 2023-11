Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a ediției din aceasta seara, cea cu numarul 19 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 15 noiembrie 2023, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sarbatorit 11 ani de casnicie. Cei doi au primit scrisori de la copiii lor și le-au citit. Emoționați peste masura, au…

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au izbucnit in lacrimi pe Drumul Soarelui, dupa ce au citit scrisorile de la fiica și fiul lor. Concurenții au fost emoționați peste masura de gestul micuților.

- In cautarea unui loc in care sa iși petreaca noaptea, tensiunile au atins cote mari intr-una dintre echipele de la America Express. Nemulțumita de atitudinea iubitului ei, Iulia Albu a rabufnit. Cei doi au avut un schimb acid de replici, pe strada, in Ecuador. Ce i-a spus lui Mike Iacob. Iulia Albu…

- Iulia Albu traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mike Iacob, insa puțini știu cine a fost primul barbat din viața concurentei de la America Express - Drumul Soarelui. Designerul vestimentar a vorbit despre cel care a cucerit in urma cu mai bine de 19 ani.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Intrecerea pentru a doua imunitate de pe Drumul Soarelui la America Express poarta cele opt echipe intr-o cursa cu totul speciala, a miracolelor, misiunea religioasa punandu-i la grea incercare pe concurenți. De ce a izbucnit Alexia Eram in lacrimi in fața preotului. Ce mare drama ascund cei doi frați.…

- Dupa ce trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuleta, ceilalți concurenți au fost nevoiți sa iși caute cazare. Mike și Iulia Albu au gasit rapid pe cineva care sa ii gazduiasca peste noapte. Concurenții au fost impresionați de povestea de viața a femeii care i-a luat sa doarma la ea acasa.

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…