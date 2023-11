Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au fost stranși la careu, iar Irina Fodor a facut un nou anunț despre competiție la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023. Ce se intampla cu echipa formata din Romica Țociu și fiul lui.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. Romica Țociu și fiul sau, Catalin Țociu s-au luptat in jungla amazoniana cu noroiul și umezeala. De ce au fost intorși din drum.

- Ediția de ieri seara America Express a adus victoria echipei Iuliana Pepene – Sonia Simionov la jocul pentru amuleta, urmat de cursa pentru imunitate, caștigata de Romica Țociu și fiul sau, Catalin. In seara aceasta, concurenții se reunesc la careu pentru

- Ediția de ieri seara America Express a adus victoria echipei Iuliana Pepene – Sonia Simionov la jocul pentru amuleta, urmat de cursa pentru imunitate, caștigata de Romica Țociu și fiul sau, Catalin.

- Catalin Țociu a transmis un mesaj emoționant pentru Romica Țociu, dupa ce au caștigat imunitatea la America Express, pe Drumul Soarelui. Acesta ii este recunoscator tatalui sau pentru aventura in care au pornit impreuna. Iata ce postare a facut baiatul celebrului actor pe rețelele de socializare!

- Romica Țociu face echipa cu baiatul sau pe Drumul Soarelui. Insa, de acasa ii susține Daria, sora mai mica a lui Catalin Țociu. Iar tanara nu doar ca vrea sa calce pe urmele tatalui sau, dar este de o adevarata frumusețe.

- In spatele carierei impresionante a celebrului actor Romica Țociu se afla o familie de care este mandru și pe care o iubește necondiționat. Concurentul de la ”America Express” are doi copii, pe Catalin și Daria. Cum arata fiica actorului, dar și ce pasiune are.

- Catalin Țociu, fiul lui Romica Țociu, și Giulia au izbucnit in lacrimi in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului de pe 28 octombrie 2023. Cei doi au facut marturisiri emoționante in fața camerelor de filmat.