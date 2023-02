Stiri pe aceeasi tema

- Cine a obținut prima imunitate din ultima etapa din Guatemala a emisiunii America Express - Drumul Aurului. Ce echipa a terminat toate misiunile și caștigat biletul catre Columbia dupa ce a ajuns la Irina Fodor pe primul loc.

- In ediția 22 din America Express, de pe 20 februarie 2023, echipele s-au „luptat” cu toate armele pentru caștiga prima imunitate din ultima etapa din Guatemala și, in plus, sa iși asigure biletul spre urmatoarea destinație.

- Telespectatorii au avut parte de o surpriza placuta in ediția 18 din America Express, de pe 13 februarie 2023, la al doilea joc de amuleta din Guatemala. De asemenea, publicul s-a amuzat copios in urma probei pe care au avut-o de indeplinit echipele.

- Echipele ramase pe Drumul Aurului au schimbat peisajul in ediția 17 din America Express, de pe 12 februarie 2023. Mai mult decat atat, trei perechi de vedete au intrat la primul joc de amuleta din Guatemala. Hai sa vezi cine a caștigat avantajul suprem.

- 7 echipe continua pe Drumul Aurului in America Express cu gandul la urmatoarea țara, Guatemala. In cea de-a 15-a ediție a emisiunii, o noua echipa a obținut Imunitatea și are biletele asigurate pentru Guatemala.

- Catalin Scarlatescu și iubita lui, Doina Teodoru, participa la America Express - Drumul Aurului. Au pornit in aventura vieții lor și aceasta experiența va ramane pentru totdeauna in amintirile lor.Au mai ramas doar doua zile pana cand cea mai periculoasa aventura la capatul lumii, America Express –…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena 1! Pe 15 ianuarie, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmari startul unei curse nebune, pe un traseu de peste 7.000 de kilometri, ce traverseaza Mexic, Guatemala și Columbia.

- „America Express – Drumul Aurului” apare la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 și 18 ianuarie, de la 20:30. Patru ediții in care 9 perechi de vedete incep in forța aventura de-a lungul unui traseu ce traverseaza teritoriile a trei…