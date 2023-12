Stiri pe aceeasi tema

- O echipa va fi eliminata de la America Express in ediția din 20 decembrie, iar telespectatorii așteapta cu mare nerabdare sa afle cine va trece in etapa urmatoare. Irina Fodor va anunța echipa caștigatoare a biletului de aur, care duce direct spre Buenos Aires.In ediția din 19 decembrie, la America…

- In aceasta seara, de la ora 21:00, la Antena 1 incepe etapa semifinala pe Drumul Soarelui. Patru echipe au mai ramas in lupta pentru marele trofeu și marele titlu al acestui sezon, iar diseara competiția se complica, pentru ca Irina schimba mecanismul cursei cu reguli noi.Giulia și Vlad Huidu, Laura…

- Ediția din seara trecuta de la America Express a adus victoria pentru Romica și Catalin Țociu. Cei doi au obținut imunitatea din ultima etapa din Ecuador și și-au asigura locul in Argentina. Concurenții au avut-o alaturi pe Anamaria Prodan, cea care, la un moment dat, a facut o declarație de dragoste…

- Pentru ca au fost salvați de Zeul Soare, Romica și Catalin Țociu au primit un „handicap”, complet neașteptat. Cum au reacționat cand au aflat ca Anamaria Prodan ii insoțește in cursa la America Express, sezonul 6 ediția 29 din 3 decembrie 2023.

- Cursa pentru ultima șansa incarcata de adrenalina, aseara, intr-o ediție America Express care s-a impus ca lider de audiența pe segmentul de public comercial. Sosiți pe ultimul loc la Irina Fodor, Romica și Catalin Țociu au fost salvați de Zeul Soare, care, de data aceasta, a avut culoarea verde.

- Romica Țociu și fiul, Catalin Țociu, au avut norocul sa fie „escortați” de un polițist in timpul unei probe din ediția de astazi, 28 noiembrie, a emisiunii America Express. Cei doi concurenți au avut un mare avantaj de data aceasta.

- Episodul 6 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus multe momente speciale in emisiune. In ediția din aceasta seara, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au facut un gest emoționant pentru Romica și Catalin Țociu. Iulia Albu a izbucnit in lacrimi. Iata ce s-a intamplat…

- Complexul Arheologic Porolissum a fost sambata gazda primei editii a concursului de alergare, „Porolissum Trail”, un eveniment la care au luat startul peste 400 de concurenti. Competitia a cuprins trei curse: turul santinelelor (1,5 kilometri), Cursa Salamandrelor (12 kilometri) si Porolissum Trail…