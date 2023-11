Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.

- Irina Fodor a anunțat echipele care intra la cursa pentru ultima șansa din al doilea stage al sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui. Rivalitațile au ieșit la iveala, chiar inainte de cursa.

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…

- Ada Galeș a fost la un pas sa clacheze in ediția 7 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 29 octombrie 2023. Concurenta a izbucnit in lacrimi, chiar in fața camerelor de filmat.

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- O echipa a pierdut cursa pentru ultima șansa, fiindca a ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii America Express sezonul 6, din 25 octombrie 2023.

- Zilele trecute, fiul Andreei Esca și Laura Giurcan au luat masa in oraș. Aris a scos-o in oraș, la o intalnire in doi, pe adversara sa de la America Express. Cei doi au ieșit la masa, imbracați lejer, și cu zambetul pe buze. La un moment dat, ei s-au sarut pasional in mașina. Laura a reactionat dupa…

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate.