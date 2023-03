Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, concurenții au fost nevoiți sa convinga un localnic sa faca parte din echipa. Deși nu suna complicat, Catalin Bordea și Nelu Cortea au avut probleme in a convinge o persoana sa li se alature.

- In ediția 37 din 19 martie 2023, concurenții au avut de gasit un „comlumbian adevarat” care sa le devina coechipier. Din cauza neatenției, Catalin Bordea și Nelu Cortea l-au pierdut chiar in timpul probei și nu le-a venit sa creada cand și-au dat seama ce urmeaza.

- America Express a adus noi surprize pentru concurenții ramasi in cursa de pe Drumul Aurului, in editia de luni, 6 martie 2023, difuzata pe Antena 1 si AntenaPLAY. In drumul spre imunitate, echipele au primit o misiune dificila, dar plina de culoare. Iar Catalin Bordea și Nelu Cortea au luat o decizie…

- Concurenții de la America Express au avut parte de noi provocari inedite in ediția difuzata pe 6 martie 2023. In drumul spre imunitate, conurenții au primit ca misiune sa afle raspunsurile la niște intrebari despre cultura locala.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au facut echipa la America Express, iar pe parcursul show-ului, cele doua au intrat in mici conflicte cu colegii de emisiune. Oase, unul dintre prezentatorii emisiunii a facut declarații neașteptate despre Andreea Balan, dupa participarea la America Express. El a fost…

- Misiunile de pe plaja au starnit momente tensionate intre Catalin Bordea și Nelu Cortea. Ce doi au facut ironii unul la adresa celuilalt și s-au ințepat in stilul caracteristic, chiar in timpul cursei.

- In ediția 11 a emisiunii America Express, concurenții au trecut prin situații neașteptate atunci cand și-au cautat cazare. Cand au vazut unde au ajuns, Catalin Bordea și Nelu Cortea s-au mirat din plin. Catalin Scarlatescu a fost transformat de gazde in Chinelo.

- Cel mai spectaculos reality show din Romania, America Express – Drumul Aurului, care va avea marea premiera duminica, 15 ianuarie, continua pe AntenaPLAY la Podcastito Express, unde gazdele Catalin Bordea și Nelu Cortea, doi dintre concurenții acestui sez