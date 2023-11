Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și fiul lui, Catalin, au vorbit despre cum se ințeleg de cand au participat la America Express. Cei doi concurenți ai emisiunii de la Antena 1 au facut marturisiri prin intermediul rețelelor de socializare. Iata ce au declarat pentru fanii lor!

- In timp ce Alexia și Aris Eram se bucura de imunitatea caștigata in Ecuador, ceilalți concurenți au trecut, din nou, prin momente destul de tensionate. Romica Țociu, de exemplu, a avut o ieșire nervoasa chiar in mijlocul drumului! Concurentul a cedat psihic și s-a pierdut cu firea, deși fiul lui incerca…

- Iulia Albu și Mike au avut o noua cearta la „America Express”. Concurentul a inceput sa țipe la vedeta, care nu a reacționat la ieșirile iubitului ei, ea și-a pastrat calmul și nu a vrut sa se certe in fața camerelor de filmat. Concurenții au ajuns in ediția de ieri de la „America Express” in Ecuador,…

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- Romica Țociu și fiul sau, Catalin fac o echipa puternica la America Express și reușesc sa treaca cu brio numeroasele probe pe care le primesc. Actorul a recunoscut și care a fost cel mai greu lucru in competiție, iar acest lucru se datoreaza varstei sale.

- Alexia Eram și Aris au opriți de poliție la „America Express”, sezonul 6. Oamenii legii din Columbia i-au verificat pe concurenți, dar și echipele de filmare care ii insoțea. Ieri seara, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au obținut victoria la jocul de amuleta și Joker, in care s-au intrecut cu Iulia…

- De mai bine de 28 de ani, Romica Țociu iubește aceeași femeie. El și Nicoleta au o casnicie puternica și doi copii, Catalin și Daria. Cu baiatul, artistul participa la America Express: Drumul Soarelui.

- America Express s-a dovedit cu adevarat o provocare pentru Romica Țociu și fiul lui. Pe langa probele care i-au pus in dificultate, cei doi spun ca s-au lasat cu „scantei” pe parcursul competiției și ca s-au certat de mai multe ori.