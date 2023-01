Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara din aventura America Express -Drumul Aurului, 15 ianuarie. Concurenții s-au distrat la fiesta, iar catrinele, personaje fabuloase din Mexic, au intrat in camera concurenților și le-au luat ghiozdanele. Iata cum au reacționat aceștia cand au vazut ca nu le mai au!

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii America Express! Cele 9 perechi de vedete au ajuns in Mexic, dupa un drum lung. Hai sa vezi cum au fost intampinați de Oase, dar și cum au reacționat cand au aflat ce pericole ii pandește la orice pas.

- Catalin Scarlatescu și iubita lui, Doina Teodoru, participa la America Express - Drumul Aurului. Au pornit in aventura vieții lor și aceasta experiența va ramane pentru totdeauna in amintirile lor.Au mai ramas doar doua zile pana cand cea mai periculoasa aventura la capatul lumii, America Express –…

- Au mai ramas doar doua zile pana cand cea mai periculoasa aventura la capatul lumii, America Express – Drumul Aurului, incepe la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

- Au mai ramas doar doua zile pana cand cea mai periculoasa aventura la capatul lumii, America Express – Drumul Aurului, incepe la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

- „America Express – Drumul Aurului” vine la Antena 1 cu o premiera maraton: 4 ediții consecutive in care telespectatorii vor urmari inceputul aventurii supreme pe un traseu indrazneț, care a necesitat eforturi suplimentare de organizare. Duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri,…

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru fac echipa și la America Express, nu doar in viața de zi cu zi, iar cuplul a avut parte din plin de provocarile pe care le-au intuit inca de cand au acceptat sa participe in cadrul show-ului de aventura.

- Doina Teodoru și partenerul ei, Catalin Scarlatescu, au sarbatorit de curand un eveniment important, ziua de naștere a actriței prinzandu-i in acest an in formula de doi, mutați recent și impreuna. Iata cum au aniversat ocazia speciala și ce surpriza a pregatit chef-ul.