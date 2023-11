Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o ediție ce i-a testat pe concurenți din toate punctele de vedere, experiența din Ecuador este mai dificila decat s-ar fi așteptat, a venit momentul ca echipele ramase in competiție sa se lupte pentru calificarea in urmatoarea etapa. In cele din urma, Romica Țociu și fiul sau au caștigat imunitatea…

- Catalin și Romica Țociu s-au bucurat de cazare oferita un locuința unei familii din Ecuador. Cei doi au fost impresionați de ceea ce au descoperit la gazda lor, iar peisajul a fost asemanat cu secvențele din filme.

- Trei echipe s-au intrecut la jocul pentru amuleta, in ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6. Dupa o confruntare dificila, Irina Fodor a anunțat cine a caștigat avantajul, in ediția din 14 noiembrie 2023.

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 17 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzat pe data de 13 noiembrie 2023, concurenții au trecut prin multe situații dificile carora au reușit sa le faca fața cu brio. Care sunt cele trei echipe care s-au calificat la jocul de amuleta in Ecuador.…

- Concurenții au trecut prin situații dificile și in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 17 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 13 noiembrie 2023. O singura echipa a caștigat prima imunitate din Ecuador. Ce anunț neașteptat facut Irina Fodor.

- In ediția 17 din sezonul 6 America Express, de pe 13 noiembrie 2023, concurenții s-au intrecut pentru cea mai mare miza din al patrulea stage: imunitatea. O singura echipa a reușit sa obțina acest avantaj de la Irina Fodor, care a facut un anunț neașteptat.

- Ce echipa a reușit sa caștige in ediția de astazi, 23 octombrie 2023, a celebrei competiții America Express prima imunitate. Concurenții au fost nevoiți sa treaca prin misiuni dificile și nu le-a fost deloc ușor sa faca fața probelor.

- America Express – Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…