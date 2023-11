Stiri pe aceeasi tema

- Echipele s-au intrecut pentru a se califica la al doilea joc de amuleta in ediția 17 din sezonul 6 America Express. Dupa ce Alexia și Aris Eram au caștigat prima imunitate din Ecuador, perechile de vedete au pornit intr-o cursa contracronometru.

- Romica Țociu a cedat psihic și a facut o scena in ediția 17 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 13 noiembrie 2023. De altfel, Iulia Albu și Mike au ajuns intr-un punct critic.

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- In ediția de luni seara, 6 noiembrie 2023, a emisiunii America Express – Drumul Soarelui, copiii Andreei Esca de la Pro TV au fost nevoiți sa manance un preparat ce nu le-a adus deloc placere. Alexia și Aris Eram l-au considerat cu adevarat bizar. Ce este chicharron, de fapt. Provocarea ce i-a scarbit…

- Concurenții au trecut prin momente dificile la America Express. Alexia și Aris Eram au fost nevoiți sa manance un preparat bizar, dupa de au fost penalizați la o proba. Influencerița nu a fost incantata de acest lucru și l-a „certat” pe fratele sau ca nu a reținut planta medicinala de care aveau nevoie…

- In spatele carierei impresionante a celebrului actor Romica Țociu se afla o familie de care este mandru și pe care o iubește necondiționat. Concurentul de la ”America Express” are doi copii, pe Catalin și Daria. Cum arata fiica actorului, dar și ce pasiune are.

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov au caștigat imunitatea și au luat o scurta pauza de la probele din competiție. Cele doua au fost surprinse cand Alexia și Aris Eram au ajuns la hotel, semn ca au caștigat imunitatea mica și nu pot fi nominalizați la cursa pentru ultima șansa.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Irina Fodor lanseaza prima proba in America Express! Drumul Aurului provoaca deja echipele sa se deschida misiunii fascinante din America Latina. Cu ce avantaj au pornit Alexia și Aris Eram in cursa: „Poate ne ajuta cumva”.…