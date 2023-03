Stiri pe aceeasi tema

- Veste neașteptata in semifinala de la America Express - Drumul Aurului! Echipele care au ramas in competiție vor trebui sa plece in cautarea propriei comori și au nevoie sa gaseasca mai multe figuri de aur. Iata ce spune Irina Fodor!

- Echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului au primit o veste neașteptata de la Irina Fodor in semifinala America Express, de pe 12 martie 2023. Iata ce se intampla cu perechea de vedete care aduna cel mai mult aur in cursa.

- Au mai ramas doar 4 echipe in cursa de pe Drumul aurului, iar competiția este tot mai apriga, cu atat mai mult cu cat Irina Fodor adauga o miza cu mare greutate in joc. In seara aceasta, la Antena 1, de ora 20:00, incepe etapa semifinala la America Express, care vine cu noi misiuni solicitante, dublate…

- America Express isi poarta echipele mai departe, pe Drumul Aurului, la Antena 1, unde probele si surprizele intalnite in cale nu inceteaza sa ii uimeasca pe concurenti. In ediția cu numarul 22 din America Express, difuzata luni, 20 februarie 2023, echipele au scos toate “armele” din dotare pentru a…

- Cine a obținut prima imunitate din ultima etapa din Guatemala a emisiunii America Express - Drumul Aurului. Ce echipa a terminat toate misiunile și caștigat biletul catre Columbia dupa ce a ajuns la Irina Fodor pe primul loc.

- Prima zi in Guatemala a venit cu o veste neașteptata pentru echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului. Irina Fodor a facut un anunț important in ceea ce privește țara in care se afla concurenții. De asemenea, Catalin Scarlatescu a avut parte de o intamplare complet uluitoare.

- Concurenții au facut tot ce le-a stat in putința pentru a obține prima imunitate din a patra etapa de la America Express. Cele 7 echipe au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, insa doar o doi concurenți s-au bucurat de cel mai ravnit avantaj de pe Drumul Aurului.

- America Express – Drumul Aurului a avut premiera duminica, pe 15 ianuarie. Tot ca-n sezoanele trecute, noua echipe se intrec sa caștige marele premiu pus la bataie: 30.000 de euro. Nici bine nu a inceput competiția filmata in America Latina, ca deja au fost anunțate echipele care ar fi ajuns in semifinala.…